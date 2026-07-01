Concert avec Big O & Emi, Chapelle des Arts, Rambervillers
vendredi 14 août 2026 · Chapelle des Arts · Rambervillers
Informations pratiques
Concert avec Big O & Emi Vendredi 14 août, 20h00 Chapelle des Arts Vosges
7€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:00:00+02:00
Concert avec Big O & Emi le 14 août à Rambervillers !
Organisé par l’OMC.
7€. Tout public. Renseignements au 06 09 66 75 56.
Chapelle des Arts Rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 66 75 56 »}]
Concert avec Big O & Emi le 14 août à Rambervillers !
Photo de Lisa from Pexels: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/gens-personnes-individus-nuit-13230484/
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