Concert avec Big O & Emi, Chapelle des Arts, Rambervillers

Informations pratiques

Concert avec Big O & Emi Vendredi 14 août, 20h00 Chapelle des Arts Vosges

7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:00:00+02:00

Concert avec Big O & Emi le 14 août à Rambervillers !

Organisé par l’OMC.

7€. Tout public. Renseignements au 06 09 66 75 56.

Chapelle des Arts Rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 66 75 56 »}]

Concert avec Big O & Emi le 14 août à Rambervillers !

Photo de Lisa from Pexels: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/gens-personnes-individus-nuit-13230484/