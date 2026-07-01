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Concert avec Big O & Emi, Chapelle des Arts, Rambervillers

vendredi 14 août 2026 · Chapelle des Arts · Rambervillers

Concert avec Big O & Emi, Chapelle des Arts, Rambervillers

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Chapelle des Arts
Adresse
Rue Carnot 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
7€

Concert avec Big O & Emi Vendredi 14 août, 20h00 Chapelle des Arts Vosges

7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:00:00+02:00

Concert avec Big O & Emi le 14 août à Rambervillers !
Organisé par l’OMC.
7€. Tout public. Renseignements au 06 09 66 75 56.

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Concert avec Big O & Emi le 14 août à Rambervillers !

Photo de Lisa from Pexels: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/gens-personnes-individus-nuit-13230484/

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