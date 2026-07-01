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La librairie sort au vert !, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

jeudi 20 août 2026 · Librairie Graines de pensées · Rambervillers

La librairie sort au vert !, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Librairie Graines de pensées
Adresse
13 rue Carnot 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges

La librairie sort au vert ! 20 et 21 août Librairie Graines de pensées Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T09:00:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T09:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

La librairie sort au vert à la librairie Graines de pensées de Rambervillers !
Le 20 et 21 août de 9h à 18h.
Renseignements au 09 77 44 61 31

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La librairie sort au vert !

Graines de pensées

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