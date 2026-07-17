48 heures de librairie en plein air, Librairie Graines de pensées, Rambervillers
jeudi 20 août 2026 · Librairie Graines de pensées · Rambervillers
Informations pratiques
48 heures de librairie en plein air 20 et 21 août Librairie Graines de pensées Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T09:00:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T09:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00
La librairie Graines de Pensées située à Rambervillers vous invite au mois d’août à acheter, donner, prendre et partager les livres de votre choix.
Le vendredi sera consacré à une journée d’échange de livres
Alors venez faire une bonne action en échangeant ou prenant des livres.
Des livres pour nourrir les esprits, des arbres pour nourrir la planéte
Des livres achetés, des arbres de plantés.
Moment de partage à la clé !
Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]
Journée de partage et d’échanges de livres en plein air
Librairie Graines de Pensées
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