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48 heures de librairie en plein air, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

jeudi 20 août 2026 · Librairie Graines de pensées · Rambervillers

48 heures de librairie en plein air, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Librairie Graines de pensées
Adresse
13 rue Carnot 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges

48 heures de librairie en plein air 20 et 21 août Librairie Graines de pensées Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T09:00:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T09:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

La librairie Graines de Pensées située à Rambervillers vous invite au mois d’août à acheter, donner, prendre et partager les livres de votre choix.
Le vendredi sera consacré à une journée d’échange de livres
Alors venez faire une bonne action en échangeant ou prenant des livres.
Des livres pour nourrir les esprits, des arbres pour nourrir la planéte
Des livres achetés, des arbres de plantés.
Moment de partage à la clé !

Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]
Journée de partage et d’échanges de livres en plein air

Librairie Graines de Pensées

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