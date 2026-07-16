UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rambervillers

Atelier de médiation animale, aftr, Rambervillers

mercredi 19 août 2026 · aftr · Rambervillers

Atelier de médiation animale, aftr, Rambervillers

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
aftr
Adresse
1 rue Jules Ferry 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Gratuit avec l'adhésion

Atelier de médiation animale Mercredi 19 août, 14h30 aftr Vosges

Gratuit avec l’adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00

Date et heure : Mardi 18 août de 14h30 à 16h00.
Lieu : Centre Social.
Tarif : Gratuit avec l’adhésion.

aftr 1 rue Jules Ferry 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.06.74 »}]
Atelier de médiation animale

AFTR

À voir aussi à Rambervillers (Vosges)