Atelier de médiation animale, aftr, Rambervillers

Informations pratiques

Atelier de médiation animale Mercredi 19 août, 14h30 aftr Vosges

Gratuit avec l’adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00

Date et heure : Mardi 18 août de 14h30 à 16h00.

Lieu : Centre Social.

Tarif : Gratuit avec l’adhésion.

aftr 1 rue Jules Ferry 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.06.74 »}]

Atelier de médiation animale

AFTR