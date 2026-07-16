AGENDA · Rambervillers
Atelier de médiation animale, aftr, Rambervillers
mercredi 19 août 2026 · aftr · Rambervillers
Informations pratiques
Atelier de médiation animale Mercredi 19 août, 14h30 aftr Vosges
Gratuit avec l’adhésion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00
Date et heure : Mardi 18 août de 14h30 à 16h00.
Lieu : Centre Social.
Tarif : Gratuit avec l’adhésion.
aftr 1 rue Jules Ferry 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.06.74 »}]
Atelier de médiation animale
AFTR
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