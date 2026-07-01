Sortie à Longemer à la journée !, aftr, Rambervillers

Informations pratiques

Sortie à Longemer à la journée ! Vendredi 28 août, 10h30 aftr Vosges

1 € par famille ou par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Date et heure : Vendredi 28 août. Rendez-vous à 10h30, retour prévu vers 17h00.

Description : Repas tiré du sac.

Tarif : 1 € par famille ou par personne.

aftr 1 rue Jules Ferry 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.06.74 »}]

Sortie à Longemer à la journée !

AFTR