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Sortie à Longemer à la journée !, aftr, Rambervillers

vendredi 28 août 2026 · aftr · Rambervillers

Sortie à Longemer à la journée !, aftr, Rambervillers

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
aftr
Adresse
1 rue Jules Ferry 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
1 € par famille ou par personne

Sortie à Longemer à la journée ! Vendredi 28 août, 10h30 aftr Vosges

1 € par famille ou par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Date et heure : Vendredi 28 août. Rendez-vous à 10h30, retour prévu vers 17h00.
Description : Repas tiré du sac.
Tarif : 1 € par famille ou par personne.

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Sortie à Longemer à la journée !

AFTR

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