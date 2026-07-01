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Spectacle des Jolies Mômes, Place Emile Drouel, Rambervillers

jeudi 27 août 2026 · Place Emile Drouel · Rambervillers

Spectacle des Jolies Mômes, Place Emile Drouel, Rambervillers

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Place Emile Drouel
Adresse
88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Entrée libre

Spectacle des Jolies Mômes Jeudi 27 août, 20h30 Place Emile Drouel Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T22:30:00+02:00

Spectacle des Jolies Mômes le 27 août à Rambervillers !
Entrée libre. Tout public. Organisé par l’OMC.
Rendez-vous à 20h30 Place Emile Drouël !

Place Emile Drouel 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Spectacle des Jolies Mômes le 27 août à Rambervillers !

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