AGENDA · Rambervillers
Spectacle des Jolies Mômes, Place Emile Drouel, Rambervillers
jeudi 27 août 2026 · Place Emile Drouel · Rambervillers
Informations pratiques
Spectacle des Jolies Mômes Jeudi 27 août, 20h30 Place Emile Drouel Vosges
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T22:30:00+02:00
Spectacle des Jolies Mômes le 27 août à Rambervillers !
Entrée libre. Tout public. Organisé par l’OMC.
Rendez-vous à 20h30 Place Emile Drouël !
Place Emile Drouel 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Spectacle des Jolies Mômes le 27 août à Rambervillers !
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