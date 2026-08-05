Informations pratiques

Chambon-la-Forêt

Cerf volant

Chambon-la-Forêt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

L’association Loisirs Chamboniots organise des séances gratuites d’initiation et de pratique du cerf-volant au stade de foot de Chambon-la-Forêt. Les mercredis 5, 12 et 19 août 2026 dès 14h30, Michel accueille petit et grand public. Prêt de matériel possible sur place.

L’Association Loisirs Chamboniots invite petits et grands à prendre un grand bol d’air frais lors d’ateliers de cerf-volant en plein air. Rendez-vous les mercredis 5, 12 et 19 août à partir de 14h30 au stade de football de Chambon-la-Forêt pour vous initier ou simplement partager un moment convivial en famille.

Michel accueille gratuitement tous les passionnés et curieux. Chaque participant peut apporter son propre cerf-volant ou profiter du matériel prêté gratuitement sur place.

Cette animation est ouverte à tous les publics et promet d’embellir le ciel estival. Attention, la tenue des séances reste dépendante des conditions climatiques. .

Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 22 10 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Loisirs Chamboniots association is organizing free introductory sessions and kite-flying activities at the Chambon-la-Forêt soccer stadium. On Wednesdays, August 5, 12, and 19, 2026, starting at 2:30 p.m., Michel welcomes participants of all ages. Equipment is available for rent on site.

L’événement Cerf volant Chambon-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-04 par OT GRAND PITHIVERAIS