Ces nains portent quoi ???????, Bibliothèque Saint-André, Marseille

Informations pratiques

Ces nains portent quoi ??????? Mercredi 18 novembre, 16h00 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:45:00+01:00

Fin : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:45:00+01:00

Des nains portent une porte, une lampe, une grue et un canard géant. Ils portent une poutre, une loutre, un rayon de soleil, une lettre, un dimanche, de la joie, et bien d’autres choses.

A chaque mot est associé un dessin, comme dans tous les imagiers, un dessin au crayon esquissé ou gribouillé qui illustre le mot ou qui joue avec pour en ouvrir le sens et le faire sourire.

Paul Cox, illustrateur, graphiste et scénographe, reprend le code, la règle de l’imagier et la dérègle. La liste devient un poème espiègle où les mots se mélangent et les surprises se succèdent.

Sur scène, les marionnettistes Maud Hufnagel et Virginie Gaillard évoluent au milieu d’une forêt de cartons. Cartons de déménagement, de rangement. Autant de coffres prêts à renfermer leurs secrets. Peu à peu, ces boîtes se transforment en château, en maison, en architecture de papier. Et sans jamais s’interrompre, mille objets cachés apparaissent, révélant aux tout-petits un univers merveilleux.

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

Juliette Morel