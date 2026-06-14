Cessenon-sur-Orb

CESSENON EN FÊTE

Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-13

Les 13 et 14 juillet, Cessenon est en fête sur le Plan Jean Moulin nombreuses animations, bals, feux d’artifice et descente aux flambeaux

Les 13 et 14 juillet, Cessenon est en fête sur le Plan Jean Moulin nombreuses animations, bals, feux d’artifice et descente aux flambeaux .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 65 21

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English : CESSENON EN FÊTE

On July 13 and 14, Cessenon is celebrating at Plan Jean Moulin: plenty of activities, dances, fireworks, and a torchlight parade

L’événement CESSENON EN FÊTE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN