CESSENON EN FÊTE Cessenon-sur-Orb
CESSENON EN FÊTE Cessenon-sur-Orb lundi 13 juillet 2026.
Cessenon-sur-Orb
CESSENON EN FÊTE
Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-13
Les 13 et 14 juillet, Cessenon est en fête sur le Plan Jean Moulin nombreuses animations, bals, feux d’artifice et descente aux flambeaux
Les 13 et 14 juillet, Cessenon est en fête sur le Plan Jean Moulin nombreuses animations, bals, feux d’artifice et descente aux flambeaux .
Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 65 21
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English : CESSENON EN FÊTE
On July 13 and 14, Cessenon is celebrating at Plan Jean Moulin: plenty of activities, dances, fireworks, and a torchlight parade
L’événement CESSENON EN FÊTE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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