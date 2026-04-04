C’est décidé je deviens une connasse VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles
C’est décidé je deviens une connasse VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles samedi 21 novembre 2026.
C’est décidé je deviens une connasse Début : 2026-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 Versailles 78
À voir aussi à Versailles (78)
- LES JARDINS MUSICAUX 2026 JARDINS DU CHATEAU DE VERSAILLES Versailles 7 avril 2026
- VIVALDI : MAGNIFICAT CHAPELLE ROYALE Versailles 10 avril 2026
- Créer une BD numérique, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles 11 avril 2026
- LULLY : FRAGMENTS AMOUREUX SALON D’HERCULE Versailles 18 mai 2026
- HAENDEL : FEUX D’ARTIFICES ROYAUX OPERA ROYAL Versailles 21 mai 2026