Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

C’est décidé je deviens une connasse VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

C’est décidé je deviens une connasse VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

C’est décidé je deviens une connasse VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles samedi 21 novembre 2026.

Lieu : VERSAILLES PALAIS DES CONGRES

Adresse : 10 RUE DE LA CHANCELLERIE

Ville : 78000 Versailles

Département : 78

Début : 2026-11-21

Fin : 2026-11-21

Heure de début : 20:00

C’est décidé je deviens une connasse Début : 2026-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 Versailles 78

À voir aussi à Versailles (78)