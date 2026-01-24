Faits divers et enquêtes policières (visite guidée)

Versailles Yvelines

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-05-02 16:30:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-05-02 2026-06-27

De l’Affaire des Poisons sous Louis XIV, à l’Affaire Landru au 20e siècle, revivez les grandes affaires criminelles qui ont secoué Versailles, entre le château et la ville, de l’ancienne geôle au palais de justice…

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Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 39 24 88 88 tourisme@ot-versailles.fr

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English : Police Investigations and Cases in Versailles

Relive the major criminal cases that occurred in Versailles from the royal era all the way to the 20th century!

L’événement Faits divers et enquêtes policières (visite guidée) Versailles a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc