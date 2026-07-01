SOS smartphone et tablette, Bibliothèque Choiseul, Versailles

Informations pratiques

SOS smartphone et tablette 1 – 29 septembre, les mardis Bibliothèque Choiseul Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T13:00:00+02:00 – 2026-09-01T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T16:00:00+02:00 – 2026-09-29T17:00:00+02:00

Bibliothèque Choiseul 5, rue de l’Indépendance américaine – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972890 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@versailles.fr »}] Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur sept sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Choiseul) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics à partir de 12 ans.

Quatre créneaux individuels d’une heure pour répondre à toutes vos questions et vous aider à l’utilisation de votre smartphone ou tablette.