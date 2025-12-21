Les Grandes Eaux Nocturnes de Feu 2026 Jardins du Château de Versailles Versailles
Les Grandes Eaux Nocturnes de Feu 2026 Jardins du Château de Versailles Versailles samedi 15 août 2026.
Les Grandes Eaux Nocturnes de Feu 2026
Jardins du Château de Versailles Jardins de Versailles Versailles Yvelines
Tarif : 32 – 32 – 35 EUR
3-11 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15 23:05:00
Date(s) :
2026-08-15
Incontournable ! Pour la cinquième année consécutive, Les Grandes Eaux Nocturnes mettront à l’honneur les feux royaux lors des Grandes Eaux Nocturnes de Feu
.
Jardins du Château de Versailles Jardins de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89
English : The Fire Night Fountains Show 2026
An unmissable event! For the fifth year in a row, The Fountains Night Show will be showcasing the royal fireworks at the The Fire Night Fountains Show.
L’événement Les Grandes Eaux Nocturnes de Feu 2026 Versailles a été mis à jour le 2025-12-21 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc