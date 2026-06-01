Femme et féminin à travers le chant, La Rotonde, Versailles

Femme et féminin à travers le chant Dimanche 21 juin, 18h00 La Rotonde Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Aux amateurs de la chanson française et européenne, le duo NoTa Tandem vous invite à une soirée musicale de performance vocale célébrant les voix féminines.

La Rotonde 5 rue Royale, Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/PffqMKgbNPDwmWUKA »}]

Aux amateurs de la chanson française et européenne, le duo NoTa Tandem vous invite à une soirée musicale de performance vocale célébrant les voix féminines.

© Projet NoTa Tandem