Femme et féminin à travers le chant, La Rotonde, Versailles
Femme et féminin à travers le chant, La Rotonde, Versailles dimanche 21 juin 2026.
Femme et féminin à travers le chant Dimanche 21 juin, 18h00 La Rotonde Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Aux amateurs de la chanson française et européenne, le duo NoTa Tandem vous invite à une soirée musicale de performance vocale célébrant les voix féminines.
La Rotonde 5 rue Royale, Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/PffqMKgbNPDwmWUKA »}]
Aux amateurs de la chanson française et européenne, le duo NoTa Tandem vous invite à une soirée musicale de performance vocale célébrant les voix féminines.
© Projet NoTa Tandem
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