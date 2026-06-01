Vibrer – Grandir – Partager, voir le lien Versailles, Versailles
Vibrer – Grandir – Partager, voir le lien Versailles, Versailles vendredi 12 juin 2026.
Vibrer – Grandir – Partager 12 – 17 juin voir le lien Versailles Yvelines
0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T22:00:00+02:00
Pratique collective par excellence, l’orchestre est une expérience fondamentale dans le parcours d’un musicien. Il permet de vivre l’émotion unique du jeu en grande formation, tout en développant l’écoute, la cohésion et la connaissance des timbres instrumentaux. Ces quatre journées sont consacrées aux répertoires de nombreuses formations orchestrales, jazz et classiques, pour une série de concerts festifs.
CONCERT #1 – VERSAILLES
Vendredi 12 juin, 20h
Jazz band et Big band (dir. Damien Argentieri et Sylvain Beuf)
CONCERT #2 – VERSAILLES
Samedi 13 juin, 14h
Orchestres à cordes 1C Versailles et Viroflay, CHAM junior et ensemble baroque CHAM collège
(dir. : Clémence Gouet, Rachel Welsch, François Feuillette, Florence Bonet)
CONCERT #3 – VERSAILLES
Samedi 13 juin, 16h
1CA vents et Symphonique CHAM (dir. : François Feuillette)
CONCERT #4 – VERSAILLES
Samedi 13 juin, 18h
Orchestres à cordes 2C Viroflay et 2C 3C Versailles (dir. : Pierre-Emmanuel Sombret, Bernard Le Monnier)
CONCERT #5 – VERSAILLES
Dimanche 14 juin, 14h
1CB vents et Harmonies CHAM (dir. : Christophe Alary)
CONCERT #6 – VERSAILLES
Dimanche 14 juin, 16h
Orchestres d’harmonie de Buc et 2C 3C (dir. Paul Lepicard et Quentin Molto)
CONCERT #7 – JOUY-EN-JOSAS
Mercredi 17 juin, 18h
CONCERT #8 – JOUY-EN-JOSAS
Mercredi 17 juin, 20h
voir le lien Versailles 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France
Vibrer – Grandir – Partager
À voir aussi à Versailles (Yvelines)
- Salons des solistes – Musiques anciennes, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – salle Rameau, Versailles 1 juin 2026
- D’amour ou d’amitié, Sept Lieux, Versailles 3 juin 2026
- Versailles, 400 ans de recherche en biologie végétale, Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage, Versailles 5 juin 2026
- Potager du Roi Journées Nationales d’Agriculture Potager du Roi Versailles 6 juin 2026
- Jeu immersif » le Refuge imaginaire d’Elisabeth « , Domaine départemental de Madame Elisabeth, Versailles 6 juin 2026