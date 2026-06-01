Vibrer – Grandir – Partager, voir le lien Versailles, Versailles

Vibrer – Grandir – Partager 12 – 17 juin voir le lien Versailles Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T22:00:00+02:00

Pratique collective par excellence, l’orchestre est une expérience fondamentale dans le parcours d’un musicien. Il permet de vivre l’émotion unique du jeu en grande formation, tout en développant l’écoute, la cohésion et la connaissance des timbres instrumentaux. Ces quatre journées sont consacrées aux répertoires de nombreuses formations orchestrales, jazz et classiques, pour une série de concerts festifs.

CONCERT #1 – VERSAILLES

Vendredi 12 juin, 20h

Jazz band et Big band (dir. Damien Argentieri et Sylvain Beuf)

CONCERT #2 – VERSAILLES

Samedi 13 juin, 14h

Orchestres à cordes 1C Versailles et Viroflay, CHAM junior et ensemble baroque CHAM collège

(dir. : Clémence Gouet, Rachel Welsch, François Feuillette, Florence Bonet)

CONCERT #3 – VERSAILLES

Samedi 13 juin, 16h

1CA vents et Symphonique CHAM (dir. : François Feuillette)

CONCERT #4 – VERSAILLES

Samedi 13 juin, 18h

Orchestres à cordes 2C Viroflay et 2C 3C Versailles (dir. : Pierre-Emmanuel Sombret, Bernard Le Monnier)

CONCERT #5 – VERSAILLES

Dimanche 14 juin, 14h

1CB vents et Harmonies CHAM (dir. : Christophe Alary)

CONCERT #6 – VERSAILLES

Dimanche 14 juin, 16h

Orchestres d’harmonie de Buc et 2C 3C (dir. Paul Lepicard et Quentin Molto)

CONCERT #7 – JOUY-EN-JOSAS

Mercredi 17 juin, 18h

CONCERT #8 – JOUY-EN-JOSAS

Mercredi 17 juin, 20h

voir le lien Versailles 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

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