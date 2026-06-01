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Vibrer – Grandir – Partager, voir le lien Versailles, Versailles vendredi 12 juin 2026.

Lieu : voir le lien Versailles

Adresse : 78000 Versailles

Ville : 78000 Versailles

Département : Yvelines

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Vibrer – Grandir – Partager 12 – 17 juin voir le lien Versailles Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T22:00:00+02:00

Pratique collective par excellence, l’orchestre est une expérience fondamentale dans le parcours d’un musicien. Il permet de vivre l’émotion unique du jeu en grande formation, tout en développant l’écoute, la cohésion et la connaissance des timbres instrumentaux. Ces quatre journées sont consacrées aux répertoires de nombreuses formations orchestrales, jazz et classiques, pour une série de concerts festifs.

CONCERT #1 – VERSAILLES
Vendredi 12 juin, 20h
Jazz band et Big band (dir. Damien Argentieri et Sylvain Beuf)

CONCERT #2 – VERSAILLES
Samedi 13 juin, 14h
Orchestres à cordes 1C Versailles et Viroflay, CHAM junior et ensemble baroque CHAM collège
(dir. : Clémence Gouet, Rachel Welsch, François Feuillette, Florence Bonet)

CONCERT #3 – VERSAILLES
Samedi 13 juin, 16h
1CA vents et Symphonique CHAM (dir. : François Feuillette)

CONCERT #4 – VERSAILLES

Samedi 13 juin, 18h
Orchestres à cordes 2C Viroflay et 2C 3C Versailles (dir. : Pierre-Emmanuel Sombret, Bernard Le Monnier)

CONCERT #5 – VERSAILLES
Dimanche 14 juin, 14h
1CB vents et Harmonies CHAM (dir. : Christophe Alary)

CONCERT #6 – VERSAILLES
Dimanche 14 juin, 16h
Orchestres d’harmonie de Buc et 2C 3C (dir. Paul Lepicard et Quentin Molto)

CONCERT #7 – JOUY-EN-JOSAS
Mercredi 17 juin, 18h

CONCERT #8 – JOUY-EN-JOSAS
Mercredi 17 juin, 20h

voir le lien Versailles 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France
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