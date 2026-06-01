Versailles Comedy Club, Sept Lieux, Versailles
Versailles Comedy Club, Sept Lieux, Versailles mardi 9 juin 2026.
Versailles Comedy Club Mardi 9 juin, 21h00 Sept Lieux Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T21:00:00+02:00 – 2026-06-09T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T21:00:00+02:00 – 2026-06-09T22:30:00+02:00
Chaque édition, 5 humoristes se succèdent au Versailles Comedy Club pour une soirée pleine de fous rires.
Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/versailles-comedy-club-tickets-1985358201826 »}]
Des humoristes, une soirée, des fous rires : bienvenue au Versailles Comedy Club.
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