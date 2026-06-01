Atelier « Le Potager au microscope », Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage, Versailles

Atelier « Le Potager au microscope » Dimanche 7 juin, 14h30 Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Tout public à partir de 5 ans

Les scientifiques de l’Observatoire du Végétal (Institut Jean-Pierre Bourgin – Sciences du Végétal, INRAE-AgroParisTech) accompagnent les petits et grands observateurs à la découverte des plantes du Potager du Roi au microscope. En bonus, des propositions olfactives et tactiles mettront les sens à l’épreuve.

Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins et des Journées nationales de l’agriculture

Potager du Roi – bâtiment La Figuerie – salle du Potager.

Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage 10 rue du Maréchal-Joffre, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 0139246262 http://www.potager-du-roi.fr Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste La Quintinie à la demande de Louis XIV. Ce jardin de 9 hectares est structuré autour d’une partie centrale, le Grand carré, composé de 16 parcelles de culture maraîchère. Tout autour, des parcelles clos de mur accueillent environ 5000 arbres fruitiers principalement des poiriers (142 variétés) et des pommiers (198 variétés). Janvier à mars du mardi au vendredi de 10h à 18h ; Avril à octobre : du mardi au dimanche de 10h à 18h ; Novembre à décembre : du mardi au vendredi de 10h à 18h, le samedi de 10h à 13h

Découvertes des plantes du Potager du Roi au microscope. Patrimoine Jeune public

Arnauld Duboys Fresney