Bébés signeurs, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles
Bébés signeurs, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles jeudi 11 juin 2026.
Bébés signeurs Jeudi 11 juin, 10h00 Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse Yvelines
Sur inscription 15 jours avant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T11:00:00+02:00
Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972888 »}]
Histoires et comptines en français et en Langue des Signes Française. Ces ateliers de découverte de la communication gestuelle s’adressent aux enfants entre 8 mois et 3 ans et à leurs parents.
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