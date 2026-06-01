Bébés signeurs, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles

Bébés signeurs Jeudi 11 juin, 10h00 Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse Yvelines

Sur inscription 15 jours avant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T11:00:00+02:00

Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972888 »}]

Histoires et comptines en français et en Langue des Signes Française. Ces ateliers de découverte de la communication gestuelle s’adressent aux enfants entre 8 mois et 3 ans et à leurs parents.

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