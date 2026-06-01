Bulle baroque, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – salle Rameau, Versailles

Bulle baroque Lundi 8 juin, 19h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – salle Rameau Yvelines

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T20:00:00+02:00

Passionnés par les questions d’interprétation et confrontés à celles de la fidélité aux références historiques – grâce aux partitions originales, traités d’époque et copies d’instruments anciens – les étudiants en musiques anciennes présentent le fruit de leurs recherches.

Coordination | Blandine Rannou

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.versaillesgrandparc.fr/189/conservatoire/le-conservatoire/saison-artistique/reservation-de-spectacles.htm »}]

Opus bulle baroque

©Versailles Grand Parc / Magali Hochet