Bulle baroque, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – salle Rameau, Versailles
Bulle baroque, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – salle Rameau, Versailles lundi 8 juin 2026.
Bulle baroque Lundi 8 juin, 19h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – salle Rameau Yvelines
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T20:00:00+02:00
Passionnés par les questions d’interprétation et confrontés à celles de la fidélité aux références historiques – grâce aux partitions originales, traités d’époque et copies d’instruments anciens – les étudiants en musiques anciennes présentent le fruit de leurs recherches.
Coordination | Blandine Rannou
Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.versaillesgrandparc.fr/189/conservatoire/le-conservatoire/saison-artistique/reservation-de-spectacles.htm »}]
Opus bulle baroque
©Versailles Grand Parc / Magali Hochet
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