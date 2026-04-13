Visite libre du parc privé, Centre spirituel du Cénacle, Versailles
Visite libre du parc privé, Centre spirituel du Cénacle, Versailles dimanche 7 juin 2026.
Visite libre du parc privé Dimanche 7 juin, 14h00 Centre spirituel du Cénacle Yvelines
Un plan du parc avec les arbres répertoriés sera à disposition.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Plan du parc avec les arbres répertoriés – visite libre au calme
Centre spirituel du Cénacle 68 Avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 39 50 21 56 https://www.ndcenacle.org/centre-spirituel/centre-spirituel-de-versailles-france/ Le parc à l’anglaise de trois hectares, véritable écrin de verdure aux portes de Paris, avec ses grands arbres, sa pièce d’eau et ses sentiers ombragés, fait de ce lieu un véritable havre de paix au cœur de la ville. Train: de Paris-Montparnasse ou de La Défense, descendre à Versailles Chantiers
RER C : Bien prendre la Direction Saint Quentin en Yvelines, et descendre à Versailles Chantiers
En sortant de la gare : descendre l’esplanade, traverser, prendre rue Franklin, puis l’Avenue de Paris sur la droite. (10mn à pied)
Bus 171 : à Pont de Sèvres, descendre à l’arrêt Jean Mermoz
Visite libre du parc privé
©Magali Danty
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