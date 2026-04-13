Visite libre du parc privé, Centre spirituel du Cénacle, Versailles

Visite libre du parc privé Dimanche 7 juin, 14h00 Centre spirituel du Cénacle Yvelines

Un plan du parc avec les arbres répertoriés sera à disposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Plan du parc avec les arbres répertoriés – visite libre au calme

Centre spirituel du Cénacle 68 Avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 39 50 21 56 https://www.ndcenacle.org/centre-spirituel/centre-spirituel-de-versailles-france/ Le parc à l’anglaise de trois hectares, véritable écrin de verdure aux portes de Paris, avec ses grands arbres, sa pièce d’eau et ses sentiers ombragés, fait de ce lieu un véritable havre de paix au cœur de la ville. Train: de Paris-Montparnasse ou de La Défense, descendre à Versailles Chantiers

RER C : Bien prendre la Direction Saint Quentin en Yvelines, et descendre à Versailles Chantiers

En sortant de la gare : descendre l’esplanade, traverser, prendre rue Franklin, puis l’Avenue de Paris sur la droite. (10mn à pied)

Bus 171 : à Pont de Sèvres, descendre à l’arrêt Jean Mermoz

Visite libre du parc privé

©Magali Danty