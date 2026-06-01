RACINE DE SWING fait son Mois Molière, Maison de quartier Chantier, Versailles
RACINE DE SWING fait son Mois Molière, Maison de quartier Chantier, Versailles vendredi 12 juin 2026.
RACINE DE SWING fait son Mois Molière Vendredi 12 juin, 20h30 Maison de quartier Chantier Yvelines
10 euros (gratuit pour les moins de15 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00
Racine de Swing, en quintet vous offre un swing festif, dynamique et chaleureux aux sonorités acoustiques des guitares, de la contrebasse, du violon. Notre répertoire vient puiser son inspiration dans l’univers très ouvert du jazz dit « Manouche » des titres composés par Django Reinhardt, des standards américains, français et quelques arrangements « Pop/rock ».
Maison de quartier Chantier 53, rue des Chantiers 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France
Swing jazz manouche
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