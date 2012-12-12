Versailles

Un visiteur à Versailles au temps de Louis XIV (promenade contée)

Versailles Yvelines

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Partez en promenade avec un drôle de visiteur dans les quartiers historiques de Versailles ! C’est Monsieur Jourdain qui vient séjourner dans la ville royale pour préparer sa visite au Château, où il espère obtenir du roi son anoblissement !

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Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 39 24 88 88 tourisme@ot-versailles.fr

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English :

Take a stroll with a strange visitor through the historic quarters of Versailles! Monsieur Jourdain has come to stay in the royal city to prepare for his visit to the Château, where he hopes to obtain ennoblement from the king!

L’événement Un visiteur à Versailles au temps de Louis XIV (promenade contée) Versailles a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc