Après-midi « Découverte des arts du cirque au musée Lambinet » 4-6 ans Jeudi 27 août, 16h30 Musée Lambinet Yvelines

10 € par participant. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T16:30:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T16:30:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Les jeunes visiteurs seront guidés par un intervenant professionnel du Chapiteau Méli-Mélo dans leur pratique de jonglage, d’acrobatie et d’équilibre sur objet. Par étapes, les enfants exerceront leur motricité, leur souplesse et leur créativité dans une atmosphère ludique et conviviale.

Important

2 ateliers par âges :

15h-16h : 7 à 12 ans

16h30-17h30 : 4 à 6 ans

Attention à bien sélectionner l’atelier avec l’âge de votre enfant sur la billetterie !

Prévoir une tenue de sport, des baskets et un chapeau/casquette

Une solution de repli à l’intérieur est prévue en cas de pluie ou de canicule.

Musée Lambinet 54 boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 75 https://www.versailles.fr/51/culture/musee-lambinet.htm https://www.instagram.com/museelambinet/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles.fr/1554/culture/musee-lambinet/billetterie-en-ligne.htm »}] Le musée d’art et d’histoire de Versailles

Hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée Lambinet a été construit pour un entrepreneur des bâtiments de Louis XV, Joseph-Barnabé Porchon. En 1929, la ville de Versailles accepte le legs de Mme Nathalie Lambinet afin d’y installer un musée qui ouvre au public en 1932. Bénéficiant d’un transfert de collections des Beaux-arts de la bibliothèque municipale puis enrichi progressivement d’achats, dons et legs, le musée Lambinet constitue un véritable «musée de collectionneurs».

L’établissement offre à voir une grande diversité d’œuvres de techniques différentes de la Renaissance au milieu du XXe siècle: peintures, sculptures, dessins, gravures, mais aussi meubles et objets d’art. L’art de vivre à Versailles au XVIIIe siècle, l’histoire de la ville de Versailles et particulièrement la Révolution Française sont les axes forts de ce musée bénéficiant de l’appellation « Musée de France » depuis 2004. 54, boulevard de la Reine 78000 Versailles

01 30 97 28 75

Du mercredi au vendredi de 12h à 19h et le samedi et le dimanche de 10h à 19h.

Groupes sur réservation.

Fermé le lundi, mardi et les jours fériés.

Le musée Lambinet ouvre son jardin aux arts du cirque !

© musée Lambinet