Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 Jardins du Château de Versailles Versailles

Les Grandes Eaux Nocturnes 2026

Jardins du Château de Versailles Jardins de Versailles Versailles Yvelines

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif réduit

accordé pour les 12-17 ans Les étudiants (la carte étudiant est le seul justificatif accepté) La carte famille nombreuse, La carte d’invalidité, 1 accompagnateur de la carte invalidité les porteurs de la Carte Château de Versailles Spectacles Carte Solo et Duo 1 an à Versailles Carte Société des Amis de Versailles et porteurs du passeport 2 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-09-19 23:05:00

Date(s) :

2026-06-06

Tous les samedis soir d’été, les Jardins Royaux du Château de Versailles se parent de mille feux et vous invitent à un voyage à travers le temps au rythme de la musique du Roi Soleil.

.

Jardins du Château de Versailles Jardins de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Night Fountain Show 2026

Every Saturday evening in summer, the Royal Gardens of the Château de Versailles are adorned with a thousand lights and invite you to take a journey through time to the rhythm of the music of the Sun King.

L’événement Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 Versailles a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc