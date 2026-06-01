Versailles Comedy Club, Sept Lieux, Versailles
Versailles Comedy Club, Sept Lieux, Versailles mardi 23 juin 2026.
Versailles Comedy Club Mardi 23 juin, 21h00 Sept Lieux Yvelines
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T21:00:00+02:00 – 2026-06-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-23T21:00:00+02:00 – 2026-06-23T22:30:00+02:00
Chaque édition, 5 humoristes se succèdent au Versailles Comedy Club pour une soirée pleine de fous rires.
Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/versailles-comedy-club-tickets-1985358746455 »}]
Des humoristes, une soirée, des fous rires : bienvenue au Versailles Comedy Club.
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