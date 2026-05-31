Racine de Swing remonte sur les planches du Mois Molière, Maison de quartier la Rotonde, Versailles
Racine de Swing remonte sur les planches du Mois Molière, Maison de quartier la Rotonde, Versailles jeudi 25 juin 2026.
Racine de Swing remonte sur les planches du Mois Molière Jeudi 25 juin, 20h30 Maison de quartier la Rotonde Yvelines
10 euros (gratuits pour les moins de 15 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T20:30:00+02:00 – 2026-06-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T20:30:00+02:00 – 2026-06-25T22:00:00+02:00
Racine de Swing, en quintet vous offre un swing festif, dynamique et chaleureux aux sonorités acoustiques des guitares, de la contrebasse, du souffle de la clarinette et du chant. Notre répertoire vient puiser son inspiration dans l’univers très ouvert du jazz dit « Manouche » des titres composés par Django Reinhardt, des standards américains, français et quelques arrangements « Pop/rock ».
Maison de quartier la Rotonde 5 rue Royale, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France
Swing jazz manouche
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