Versailles Comedy Club, Sept Lieux, Versailles

Versailles Comedy Club Mardi 7 juillet, 21h00 Sept Lieux Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T21:00:00+02:00 – 2026-07-07T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T21:00:00+02:00 – 2026-07-07T22:30:00+02:00

Chaque édition, 5 humoristes se succèdent au Versailles Comedy Club pour une soirée pleine de fous rires.

Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/versailles-comedy-club-tickets-1985358887878 »}]

Des humoristes, une soirée, des fous rires : bienvenue au Versailles Comedy Club.