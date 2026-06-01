Journée des Musiques Anciennes, Hôtel de la Chancellerie, Versailles
Journée des Musiques Anciennes, Hôtel de la Chancellerie, Versailles samedi 27 juin 2026.
Journée des Musiques Anciennes Samedi 27 juin, 10h00 Hôtel de la Chancellerie Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:30:00+02:00
Baigné dans un contexte historique unique, conduit par des professeurs renommés enseignant une rare diversité de spécialités et doté d’un parc instrumental particulièrement étoffé, le département de musiques anciennes du Conservatoire de Versailles Grand Parc compte parmi les plus riches de France et d’Europe. Son étroit partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles ouvre la voie aux répertoires chantés ainsi qu’à de nombreuses collaborations pédagogiques et productions artistiques.
Cours ouverts, présentations d’instruments et prestation publiques rythment la journée, avec les élèves des premiers niveaux comme les étudiants engageant une carrière professionnelle. Les concerts célèbrent notamment l’anniversaire de la création des « 24 violons du Roi » et la musique de Louis XIII et créent la rencontre entre une « Harmonie du Roy » et les instrumentistes modernes constitués en bande de hautbois et bassons.
Coordination : Benoît Babel
10h30-12h : présentation des instruiments et répétitions ouvertes
à partir de 14h : concerts toutes les heures (dernière séance : 19h)
Dans le cadre du festival Mois Molière 2026
Hôtel de la Chancellerie 24 rue de la chancellerie, versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France
Découverte des classes et concerts concert musique
©Versailles Grand Parc / Magali Hochet
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