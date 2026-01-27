Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 Indépendance Américaine Jardins du Château de Versailles Versailles
Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 Indépendance Américaine Jardins du Château de Versailles Versailles samedi 4 juillet 2026.
Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 Indépendance Américaine
Jardins du Château de Versailles Jardins de Versailles Versailles Yvelines
Tarif : 40 – 40 – 41 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 23:20:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez fêter les 250 ans de l’Indépendance Américaine au Château de Versailles !
.
Jardins du Château de Versailles Jardins de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The Night Fountain Shows 2026 American Independence
Come and celebrate the American Independence 250th Anniversary at the Palace of Versailles !
L’événement Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 Indépendance Américaine Versailles a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc