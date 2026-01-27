Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 Indépendance Américaine

Jardins du Château de Versailles Versailles Yvelines

Tarif : 40 – 40 – 41 EUR

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 23:20:00

2026-07-04

Venez fêter les 250 ans de l’Indépendance Américaine au Château de Versailles !

Jardins du Château de Versailles Jardins de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89

English : The Night Fountain Shows 2026 American Independence

Come and celebrate the American Independence 250th Anniversary at the Palace of Versailles !

