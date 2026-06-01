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Versailles fête la Musique, Avenue de paris, Versailles

Versailles fête la Musique, Avenue de paris, Versailles

Versailles fête la Musique, Avenue de paris, Versailles dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Avenue de paris

Adresse : Avenue de paris versailles

Ville : 78000 Versailles

Département : Yvelines

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Versailles fête la Musique Dimanche 21 juin, 17h00 Avenue de paris Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Rendez-vous avenue de Paris pour une programmation incroyable :

  • Big Marnier – DJ
  • Bonne Nuit – Pop / Éléctro
  • Funky District – Funk / Pop / Soul
  • Bomel – DJ
  • Fleur de mur – DJ

Un parcours en ville, entre les quartiers Saint-Louis et Notre-Dame, vous attend également pour explorer des styles musicaux et artistes divers…

Avenue de paris Avenue de paris versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France https://www.versailles.fr/
Rendez-vous avenue de Paris pour une programmation incroyable :

© Versailles

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