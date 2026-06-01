Versailles fête la Musique, Avenue de paris, Versailles
Versailles fête la Musique, Avenue de paris, Versailles dimanche 21 juin 2026.
Versailles fête la Musique Dimanche 21 juin, 17h00 Avenue de paris Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Rendez-vous avenue de Paris pour une programmation incroyable :
- Big Marnier – DJ
- Bonne Nuit – Pop / Éléctro
- Funky District – Funk / Pop / Soul
- Bomel – DJ
- Fleur de mur – DJ
Un parcours en ville, entre les quartiers Saint-Louis et Notre-Dame, vous attend également pour explorer des styles musicaux et artistes divers…
Avenue de paris Avenue de paris versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France https://www.versailles.fr/
Rendez-vous avenue de Paris pour une programmation incroyable :
© Versailles
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