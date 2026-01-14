C’est décidé lulu s’en va ! Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

C’est décidé lulu s’en va !

Jeudi 12 mars 2026 de 10h à 10h30.

Samedi 14 mars 2026 de 10h à 10h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Un spectacle très jeune public au Divadlo Théâtre dès 6 mois.Familles

Lulu la Girafe vit depuis toujours dans la savane où il fait bien trop chaud.



Grâce à son long cou, Lulu aperçoit au loin une montagne blanche et rêve d’y aller… C’est décidé, demain Lulu part à l’aventure, va découvrir le monde et peut être rencontrer au sommet de cette montagne, quelqu’un qui lui donnera le secret de l’hiver !



Oui c’est Décidé … Lulu s’en va ! par Léa Casanova .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

A show for very young audiences at Divadlo Théâtre from 6 months.

