C’est la fête !, Médiathèque de Cluses, Cluses

Informations pratiques

C’est la fête ! Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Cluses Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

C’est la fête à la bibliothèque !

En continu toute la journée : atelier d’écriture volant, atelier marque-pages et des jeux rigolos autour des livres !

Médiathèque de Cluses 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://mediatheques-cluses.fr

Biblis en folie 2026

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