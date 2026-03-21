C’est la rentrée aux musées !, Musée des Beaux-Arts, Mulhouse

Informations pratiques

C’est la rentrée aux musées ! Jeudi 24 septembre, 12h30 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T12:30:00+02:00 – 2026-09-24T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T12:30:00+02:00 – 2026-09-24T13:30:00+02:00

Rencontre avec l’équipe de conservation et de médiation pour vous présenter la saison des musées municipaux : les expositions à venir, la programmation et les projets scolaires.

Pique-nique offert dans le jardin du Musée des Beaux-Arts !

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 17 »}, {« type »: « email », « value »: « musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr »}]

Rencontre avec l’équipe de conservation et de médiation pour vous présenter la saison des musées municipaux !

Musée des Beaux-Arts