C’EST LES VACANCES DITES WIBIT ! Le Bas Loze La Haie-Traversaine samedi 4 juillet 2026.

La Haie-Traversaine

C’EST LES VACANCES DITES WIBIT !

Le Bas Loze Base de Loisirs de la Haie Traversaine La Haie-Traversaine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

RDV à la Base de Loisirs de la Haie Traversaine pour des activités tout au long de l’été !

15h00 : Concours du plus grand groupe de potes, ou de la méga family.

Inscription sur place avant 13h30

Pour l’équipe gagnante : Accès Wibit offert & illimité le temps d’une journée de votre choix*

(*Accès valable sur les jours d’ouverture entre le 7 juillet et le 31 août 2026. Selon conditions climatiques, environnementales ou sanitaires) .

Le Bas Loze Base de Loisirs de la Haie Traversaine La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 92 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to the Haie Traversaine Recreation Center for activities all summer long!

L’événement C’EST LES VACANCES DITES WIBIT ! La Haie-Traversaine a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co