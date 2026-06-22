C’EST LES VACANCES DITES WIBIT ! Le Bas Loze La Haie-Traversaine
C’EST LES VACANCES DITES WIBIT ! Le Bas Loze La Haie-Traversaine samedi 4 juillet 2026.
La Haie-Traversaine
C’EST LES VACANCES DITES WIBIT !
Le Bas Loze Base de Loisirs de la Haie Traversaine La Haie-Traversaine Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
RDV à la Base de Loisirs de la Haie Traversaine pour des activités tout au long de l’été !
15h00 : Concours du plus grand groupe de potes, ou de la méga family.
Inscription sur place avant 13h30
Pour l’équipe gagnante : Accès Wibit offert & illimité le temps d’une journée de votre choix*
(*Accès valable sur les jours d’ouverture entre le 7 juillet et le 31 août 2026. Selon conditions climatiques, environnementales ou sanitaires) .
Le Bas Loze Base de Loisirs de la Haie Traversaine La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 92 42
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English :
Come to the Haie Traversaine Recreation Center for activities all summer long!
L’événement C’EST LES VACANCES DITES WIBIT ! La Haie-Traversaine a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co
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