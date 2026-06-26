C’est l’été au musée ! Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot
C’est l’été au musée ! Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot mercredi 1 juillet 2026.
Le Creusot
C’est l’été au musée !
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-01
C’est l’été au musée de l’Homme et de l’Industrie ! Durant les vacances d’été, demande ton livret-jeu à l’accueil et découvre les collections du musée en t’amusant ! Gratuit. Enfants de 6 à 10 ans accompagnés de leurs parents. .
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org
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English : C’est l’été au musée !
L’événement C’est l’été au musée ! Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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