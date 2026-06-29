UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été Caen

C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été Caen mardi 30 juin 2026.

Adresse
Place Champlain
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mardi 30 juin 2026
Heure de début
16:20:00
Tarif

Caen

C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été

Place Champlain Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 16:20:00
fin : 2026-06-30 18:30:00

Date(s) :
2026-06-30

Bulles géantes, échiquier géant, atelier scientifique, tournoi de football, mölkky, pétanque, cornhole, initiation au break dance.
Le goûter sera offert.
Bulles géantes, échiquier géant, atelier scientifique, tournoi de football, mölkky, pétanque, cornhole, initiation au break dance.
Le goûter sera offert.
En partenariat avec le Centre socio-culturel Caf Pierre-Heuzé, AMVD, Le 14 Prévention Jeunesse, ASPTT, Bibliothèque Pierre-Heuzé, AFEV, La Ligue de l’Enseignement.   .

Place Champlain Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 94 65 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été

Giant bubbles, giant chessboard, science workshop, football tournament, mölkky, pétanque, cornhole, introduction to break dancing.
Snacks will be provided.

L’événement C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer

À voir aussi à Caen (Calvados)