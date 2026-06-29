C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été Caen
C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été Caen mardi 30 juin 2026.
Caen
C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été
Place Champlain Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 16:20:00
fin : 2026-06-30 18:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Bulles géantes, échiquier géant, atelier scientifique, tournoi de football, mölkky, pétanque, cornhole, initiation au break dance.
Le goûter sera offert.
Bulles géantes, échiquier géant, atelier scientifique, tournoi de football, mölkky, pétanque, cornhole, initiation au break dance.
Le goûter sera offert.
En partenariat avec le Centre socio-culturel Caf Pierre-Heuzé, AMVD, Le 14 Prévention Jeunesse, ASPTT, Bibliothèque Pierre-Heuzé, AFEV, La Ligue de l’Enseignement. .
Place Champlain Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 94 65 94
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English : C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été
Giant bubbles, giant chessboard, science workshop, football tournament, mölkky, pétanque, cornhole, introduction to break dancing.
Snacks will be provided.
L’événement C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer
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