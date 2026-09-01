UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

C’EST POLYGONE BÉZIERS QUI RÉGALE Béziers

dimanche 27 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
3 Carrefour de l'Hours
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

C’EST POLYGONE BÉZIERS QUI RÉGALE

3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Tentez de gagner votre repas en carte cadeau.
À l’occasion du dernier dimanche du mois, les clients des restaurants et points de restauration rapide participants des Terrasses reçoivent un ticket à gratter après leur repas. Un ticket gagnant par établissement permet de remporter le remboursement de son addition, jusqu’à 70€, en carte cadeau Polygone Béziers.   .

3 Carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50  accueil@polygone-beziers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : C’EST POLYGONE BÉZIERS QUI RÉGALE

Try to win a gift card for your meal.

L’événement C’EST POLYGONE BÉZIERS QUI RÉGALE Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)