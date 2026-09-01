C’EST POLYGONE BÉZIERS QUI RÉGALE Béziers
dimanche 27 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
C’EST POLYGONE BÉZIERS QUI RÉGALE
3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Tentez de gagner votre repas en carte cadeau.
À l’occasion du dernier dimanche du mois, les clients des restaurants et points de restauration rapide participants des Terrasses reçoivent un ticket à gratter après leur repas. Un ticket gagnant par établissement permet de remporter le remboursement de son addition, jusqu’à 70€, en carte cadeau Polygone Béziers. .
3 Carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50 accueil@polygone-beziers.com
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English : C’EST POLYGONE BÉZIERS QUI RÉGALE
Try to win a gift card for your meal.
L’événement C’EST POLYGONE BÉZIERS QUI RÉGALE Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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