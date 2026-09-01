C’est quoi ton entreprise ? AZ-TAG Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? AZ-TAG

Saint-Germain-sur-Moine 1 Square d’Italie Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:00:00

fin : 2026-10-23 10:45:00

Date(s) :

2026-10-23

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de reconditionnement étiquettes électroniques

AZ-TAG a été fondée en octobre 2025 et se spécialise dans le reconditionnement, la vente, la location et l’installation d’étiquettes électroniques de gondoles.

Ces étiquettes facilitent l’affichage des prix en magasin de manière électronique, ce qui aide à réduire les erreurs d’affichage. C’est un métier de niche, avec des aspects variés comme le commerce, la logistique et le service après-vente qui s’adaptent à toutes les surfaces de vente.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint-Germain-sur-Moine 1 Square d’Italie Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What kind of business do you run? Get a behind-the-scenes look at a company that refurbishes electronic labels

L’événement C’est quoi ton entreprise ? AZ-TAG Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges