Spectacle d’aéromodélisme Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine
dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Macaire-en-Mauges · Sèvremoine
Informations pratiques
Sèvremoine
Spectacle d’aéromodélisme
Saint-Macaire-en-Mauges La varenne Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Voltige, planeurs et hélicoptères radiocommandés un spectacle aérien gratuit à ne pas manquer à Saint-Macaire-en-Mauges.
Le dimanche 6 septembre 2026, prenez de la hauteur et laissez-vous émerveiller par le spectacle aérien organisé par le club d’aéromodélisme de Saint-Macaire-en-Mauges !
Tout au long de la journée, les passionnés de modélisme vous offriront un véritable ballet aérien démonstrations de voltige, évolutions de planeurs, hélicoptères radiocommandés et de nombreux autres modèles réduits, pilotés avec précision par les licenciés du club et des pilotes venus des clubs de la région.
Que vous soyez amateur d’aéronautique, curieux ou en famille, cet événement gratuit promet un moment convivial et spectaculaire, où prouesses techniques et passion se rencontrent dans les airs.
Pour agrémenter votre visite, un bar et des gourmandises seront proposés sur place. Il sera également possible de déjeuner sur le site, sur réservation. .
Saint-Macaire-en-Mauges La varenne Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact.ram.49@gmail.com
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English :
Aerobatics, gliders, and radio-controlled helicopters: a free air show you won’t want to miss in Saint-Macaire-en-Mauges.
L’événement Spectacle d’aéromodélisme Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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