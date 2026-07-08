Samdance 1ère édition Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Samdance 1ère édition

Saint-André-de-la-Marche Etang de Saint-André Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

e Samdance arrive pour la première fois à Sèvremoine… préparez-vous à vivre l’été autrement !

Vous connaissez le Sundance ? Découvrez maintenant son cousin du samedi le Samdance ! Même esprit guinguette, même envie de partager, mais avec encore plus de temps pour profiter des beaux jours, de l’après-midi jusqu’à la soirée.

Rendez-vous à l’étang de Saint-André-de-la-Marche pour une parenthèse festive au bord de l’eau, dans un cadre naturel et chaleureux.

Au programme DJ sets, marché de créateurs, jeux pour petits et grands, bar et restauration sur place… tout est réuni pour passer un moment convivial entre amis ou en famille.

Entrée gratuite venez flâner, danser, vous détendre et savourer une belle journée d’été jusqu’au bout de la nuit ! .

Saint-André-de-la-Marche Etang de Saint-André Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@lobstinee.fr

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English :

Samdance is coming to Sèvremoine for the first time—get ready to experience summer in a whole new way!

L’événement Samdance 1ère édition Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges