Fête de l’aéromodélisme Sèvremoine
La Varenne Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine Maine-et-Loire
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-17 18:00:00
2026-08-07
Découvrez le monde de l’aéromodélisme avec cette fête exceptionnelle à St Macaire en Mauges !
Le club Radiocommande aéronautique des Mauges accueillera en août 2026 le championnat d’Europe F3A pour la première fois en France depuis 10 ans.
Programme à venir
Alors prêts pour un moment convivial ? .
La Varenne Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact.ram.49@gmail.com
English :
Discover the world of aeromodelling with this exceptional festival in St Macaire en Mauges!
German :
Entdecken Sie die Welt des Modellflugs mit diesem außergewöhnlichen Fest in St Macaire en Mauges!
Italiano :
Scoprite il mondo dell’aeromodellismo con questo eccezionale festival a St Macaire en Mauges!
Espanol :
Descubra el mundo del aeromodelismo con este festival excepcional en St Macaire en Mauges
