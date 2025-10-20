Fête de l’aéromodélisme Sèvremoine

Fête de l’aéromodélisme Sèvremoine vendredi 7 août 2026.

Fête de l’aéromodélisme

La Varenne Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Découvrez le monde de l’aéromodélisme avec cette fête exceptionnelle à St Macaire en Mauges !

Le club Radiocommande aéronautique des Mauges accueillera en août 2026 le championnat d’Europe F3A pour la première fois en France depuis 10 ans.

Programme à venir

Alors prêts pour un moment convivial ? .

La Varenne Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact.ram.49@gmail.com

English :

Discover the world of aeromodelling with this exceptional festival in St Macaire en Mauges!

German :

Entdecken Sie die Welt des Modellflugs mit diesem außergewöhnlichen Fest in St Macaire en Mauges!

Italiano :

Scoprite il mondo dell’aeromodellismo con questo eccezionale festival a St Macaire en Mauges!

Espanol :

Descubra el mundo del aeromodelismo con este festival excepcional en St Macaire en Mauges

L’événement Fête de l’aéromodélisme Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges