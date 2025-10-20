Festival La Turbulente Théâtre Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Festival La Turbulente Théâtre Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine samedi 27 juin 2026.

Festival La Turbulente Théâtre

Saint-Macaire-en-Mauges Complexe sportif Georges Raymond Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-27

Venez assister aux spectacles de théâtre organisés par le festival la turbulente !

Retrouvez pour la sixième année, la Turbulente festival Programme 2026 à venir…

Cette année 2025, la programmation interroge les choix de vie qui surgissent à l’entrée dans l’âge adulte Où vivre ? Que faire ? Comment construire son avenir ?

Portée par une troupe de jeunes artistes dans la vingtaine, La Turbulente propose trois créations Blanche-Neige, histoire d’un Prince, Le Diable amoureux, et La 45e minute lieux de vie, paroles d’habitant.es. Trois spectacles qui explorent les trajectoires, les bifurcations, les élans, qu’ils soient de jeunesse ou plus tardifs.

– Blanche neige, histoire d’un prince un conte espiègle et amusant Le 28, 29 et 5 juillet à 17h30. Le 30 juin, 1, 3 et 4 juillet à 10h. Le 2 juillet à 10h30 et 16h.

– Le diable amoureux une épopée familiale Le 28 juin, 4, 5 juillet à 21h. Le 29 juin, 2, 3 juillet à 20h.

– La quarante-cinquième minute histoires de maison, paroles d’habitant.es: 16h45 Le 30 juin, 1, 3, 4 juillet.

Le 28, 29 juin, 4, 5 juillet, avant le spectacle Le Diable Amoureux, un banquet de fouets sera servi (à partir de 8€)/ Profitez également d’une buvette avant et après chaque représentation.

Renseignements et réservation reservationslaturbulente.cie@gmail.com .

Saint-Macaire-en-Mauges Complexe sportif Georges Raymond Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire reservationslaturbulente.cie@gmail.com

English :

Come to the theater shows organized by the festival la turbulente!

German :

Besuchen Sie die Theateraufführungen, die vom Festival la turbulente organisiert werden!

Italiano :

Venite a vedere gli spettacoli teatrali organizzati dal festival la turbolenta!

Espanol :

¡Venga a ver las representaciones teatrales organizadas por el festival la turbulenta!

L’événement Festival La Turbulente Théâtre Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges