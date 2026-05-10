Fête de la musique à Saint-Macaire-en-Mauges Étang de la Croix Verte Sèvremoine
Fête de la musique à Saint-Macaire-en-Mauges Étang de la Croix Verte Sèvremoine dimanche 21 juin 2026.
Sèvremoine
Fête de la musique à Saint-Macaire-en-Mauges
Étang de la Croix Verte La croix verte Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique à Saint-Macaire !
Venez célébrer la fête de la musique le dimanche 21 juin sur le site du parc Marie-Claire Coiffard (étang de la Croix verte).
Plusieurs représentations se succèderont du 14h à 20h. Gratuit et ouvert à tous.
Mac’Air Zic, ensemble musical amateur rassemblant une cinquantaine de musiciens sera présent tout l’après-midi. AU programme morceaux festifs, classiques de fanfare, musiques de films et bien plus encore.
Rafraichissement et restauration possible sur place, assuré par le Comité des fêtes.
En cas de mauvais temps, un repli sera possible à la salle Thomas-Dupouet. .
Étang de la Croix Verte La croix verte Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 70 47 74
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English :
Come and celebrate music in Saint-Macaire!
L’événement Fête de la musique à Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine a été mis à jour le 2026-05-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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