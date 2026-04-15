Concours de peinture et patrimoine Rue Sainte-Catherine Sèvremoine

Sèvremoine

Concours de peinture et patrimoine

Rue Sainte-Catherine Montfaucon-Montigné Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Participez ou venez admirez les oeuvres lors du concours de peinture et patrimoine en plein air de Montfaucon-Montigné à Sèvremoine

Participez à cette nouvelle édition ou laissez-vous émerveiller par le talent des artistes qui capturent l’instant présent sur leurs toiles. Le temps d’une journée, les paysages et le patrimoine prennent vie sous les pinceaux.

Des bords de la Moine au sommet de la motte féodale, en passant par les rues de Montfaucon-Montigné et de Saint-Germain, de nombreux lieux se transformeront en véritables galeries à ciel ouvert. Chaque artiste choisit librement son point de vue, au cœur de la ville ou en pleine nature.

Déroulé de la journée

Inscriptions et validation des supports de 9h à 10h30 à la salle municipale, rue Sainte-Catherine

Concours de peinture en plein air de 9h à 17h

Remise des prix à 18h à la salle Sainte-Catherine

À travers ce concours, l’objectif est de mettre en lumière le patrimoine local grâce au regard sensible et créatif des peintres investissant les rues de la commune. .

Rue Sainte-Catherine Montfaucon-Montigné Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesquatresaisons49230@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in or admire the works at the Montfaucon-Montigné open-air painting and heritage competition in Sèvremoine

L’événement Concours de peinture et patrimoine Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges