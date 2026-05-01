Le petit cabaret de Tillières TILLIERES Sèvremoine
Le petit cabaret de Tillières TILLIERES Sèvremoine samedi 30 mai 2026.
Sèvremoine
Le petit cabaret de Tillières
TILLIERES 21 Rue de la Poste Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Petit cabaret de Tillières 3ème édition !
Découvrez la 3ème édition du Petit Cabaret de Tillières, un spectacle organisé par l’association Ben Dis Donc à Sèvremoine.
Au programme, profitez d’une ambiance joyeuse et conviviale avec des artistes locaux amateurs et professionnels
– Johan Tellier (magicien)
– Patty Joy (chanteuse)
– les danseurs et danseuses de Divers’Danses.
Les jeunes de l’atelier Théâtre de Tillières assureront la 1ère partie avec la courte pièce
L’académie des sortilèges .
Venez partager un moment unique de découvertes et d’émotions !
Possibilité de restauration sur place, à table.
Début des festivités à 20h30.
Entrée 8€ à partir de 15 ans et 4€ de 10 à 14 ans .
TILLIERES 21 Rue de la Poste Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 60 71 46 06 bendisdonc.asso@orange.fr
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English :
Le Petit cabaret de Tillières 3rd edition!
L’événement Le petit cabaret de Tillières Sèvremoine a été mis à jour le 2026-05-03 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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