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Le petit cabaret de Tillières TILLIERES Sèvremoine

Le petit cabaret de Tillières TILLIERES Sèvremoine samedi 30 mai 2026.

Lieu : TILLIERES

Adresse : 21 Rue de la Poste

Ville : 49230 Sèvremoine

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8

Sèvremoine

Le petit cabaret de Tillières

TILLIERES 21 Rue de la Poste Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Petit cabaret de Tillières 3ème édition !
Découvrez la 3ème édition du Petit Cabaret de Tillières, un spectacle organisé par l’association Ben Dis Donc à Sèvremoine.

Au programme, profitez d’une ambiance joyeuse et conviviale avec des artistes locaux amateurs et professionnels
– Johan Tellier (magicien)
– Patty Joy (chanteuse)
– les danseurs et danseuses de Divers’Danses.
Les jeunes de l’atelier Théâtre de Tillières assureront la 1ère partie avec la courte pièce
L’académie des sortilèges .
Venez partager un moment unique de découvertes et d’émotions !

Possibilité de restauration sur place, à table.
Début des festivités à 20h30.
Entrée 8€ à partir de 15 ans et 4€ de 10 à 14 ans   .

TILLIERES 21 Rue de la Poste Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 60 71 46 06  bendisdonc.asso@orange.fr

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English :

Le Petit cabaret de Tillières 3rd edition!

L’événement Le petit cabaret de Tillières Sèvremoine a été mis à jour le 2026-05-03 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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