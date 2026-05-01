Le petit cabaret de Tillières TILLIERES Sèvremoine

Sèvremoine

Le petit cabaret de Tillières

TILLIERES 21 Rue de la Poste Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Petit cabaret de Tillières 3ème édition !

Découvrez la 3ème édition du Petit Cabaret de Tillières, un spectacle organisé par l’association Ben Dis Donc à Sèvremoine.

Au programme, profitez d’une ambiance joyeuse et conviviale avec des artistes locaux amateurs et professionnels

– Johan Tellier (magicien)

– Patty Joy (chanteuse)

– les danseurs et danseuses de Divers’Danses.

Les jeunes de l’atelier Théâtre de Tillières assureront la 1ère partie avec la courte pièce

L’académie des sortilèges .

Venez partager un moment unique de découvertes et d’émotions !

Possibilité de restauration sur place, à table.

Début des festivités à 20h30.

Entrée 8€ à partir de 15 ans et 4€ de 10 à 14 ans .

TILLIERES 21 Rue de la Poste Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 60 71 46 06 bendisdonc.asso@orange.fr

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English :

Le Petit cabaret de Tillières 3rd edition!

L’événement Le petit cabaret de Tillières Sèvremoine a été mis à jour le 2026-05-03 par Pôle Tourisme ôsezMauges