Fleuréson Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Fleuréson est une soirée musicale organisée la veille de la Fête des Fleurs.

Venez commencer la Fête des Fleurs en beauté avec Fleuréson, une soirée musicale pleine d’énergie et de surprises !

Au programme de 17h à 2h

– musique de la pop à la techno

– animations autour de l’univers floral

– ambiance festive

– Bar et restauration sur place

Un évènement de l’association l’Obstinée organisatrice du Festival Sundance le 23 août 2026. .

Saint-Macaire-en-Mauges Place de l’église Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@lobstinee.fr

English :

Fleuréson is a musical evening organized on the eve of the Flower Festival.

