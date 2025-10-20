NIGHT4RACE SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Sèvremoine

NIGHT4RACE

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES 14 rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Participez à la course pédestre semi-nocturne de Saint Macaire en Mauges, unique en France.

Prêt pour la 5ᵉ édition de la Night4Race ?

Rendez-vous le vendredi 6 juin 2025 à Saint-Macaire-en-Mauges pour une expérience sportive hors du commun ! Peu importe votre niveau, que vous soyez débutant ou confirmé, jeune ou moins jeune, en équipe avec des collègues, amis ou en famille, la Night4Race est ouverte à tous.

Un concept unique en France !

1 équipe = 4 coureurs

Un circuit de 2,5 km en relais progressif

Le 1er coureur part seul

Le 2ᵉ le rejoint après 2,5 km

Puis le 3ᵉ, et enfin le 4ᵉ

Les 4 coureurs franchissent la ligne ensemble !

Un défi original à relever dans une ambiance conviviale et dynamique ! Rejoignez-nous et invitez vos proches à encourager les équipes engagées dans cette aventure unique.

Inscriptions ouvertes dès le 1ᵉʳ mars sur notre site

https://www.night4race.com

Êtes-vous prêts à relever le défi ? .

+33 7 84 94 44 11 organisation.night4race@gmail.com

English :

Participate in the semi-natural foot race of Saint Macaire en Mauges, unique in France.

German :

Nehmen Sie an dem in Frankreich einzigartigen halbnächtlichen Fußlauf in Saint Macaire en Mauges teil.

Italiano :

Partecipate alla corsa pedonale semioraria di Saint Macaire en Mauges, unica in Francia.

Espanol :

Participe en la carrera pedestre seminocturna de Saint Macaire en Mauges, única en Francia.

