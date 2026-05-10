Folle Randonnée Macairoise 32ème édition Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Sèvremoine

Folle Randonnée Macairoise 32ème édition

Saint-Macaire-en-Mauges Le Bordage Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le rendez-vous incontournable des passionnés de vieilles mécaniques, les 6 et 7 juin prochain !

Le Club Rétro Macairois invite toutes les personnes intéressées à venir admirer le départ d’un petit échauffement des mécaniques,

– le samedi vers 14h15 à la ferme du Bordage à St Macaire, et retour à St Macaire en fin d’après-midi.

– Le dimanche, circuit sur la journée, avec un départ à 8h30 du boulevard du 8 mai 1945 à St Macaire pour rejoindre, par les routes Maugeoises, puis Vendéennes.

Le retour se fera là aussi au Bordage en fin d’après-midi. L’occasion de croiser sur nos routes des véhicules d’un autre temps dans le bruit des moteurs d’antan, des avertisseurs sonores, et les vapeurs d’huile et d’essence.

La mobilisation des riverains en bord de route, afin de saluer le cortège des anciennes mécaniques et celle des habitants de Sèvremoine lors de cette bruyante manifestation, sera vivement appréciée par l’ensemble des participants.

Tout le monde est bien sûr convié à voir au Bordage samedi 6 juin en début ou fin d’après-midi et dimanche 7 juin, en matinée sur le boulevard le départ et/ou en fin d’après-midi au Bordage l’arrivée de la folle randonnée du CRM.

Ces deux journées festives seront encore une fois placées sous le signe de la convivialité où les passionnés des véhicules (automobiles, motos et autres deux-roues comme les mobylettes ou vespa, mais aussi des poids-lourds ou utilitaires d’avant 1970) côtoient simples passants et professionnels de ce genre d’événement routier.

Le bureau du CRM a déjà commandé le beau temps et reste dans l’attente de la livraison de celui-ci. La chaleur devrait également être au rendez-vous puisqu’elle est offerte avec la commande de l’ensoleillement général par le même fournisseur au fil des ans. .

Saint-Macaire-en-Mauges Le Bordage Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The must-attend event for old-engine enthusiasts, on June 6 and 7!

L’événement Folle Randonnée Macairoise 32ème édition Sèvremoine a été mis à jour le 2026-05-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges