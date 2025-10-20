Fête villageoise à Saint-germaine-sur-Moine SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Sèvremoine
Fête villageoise à Saint-germaine-sur-Moine
SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Rue de la mairie Sèvremoine Maine-et-Loire
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
2026-06-07
Ne manquez pas la fête villageoise à St Germain sur Moine !
L’association La Fiesta Germinoise vous propose une fête villageoise le 08 juin prochain !
Au programme: Divers jeux paysans (tir à la corde, lancer de paille, course de tracteurs à pédales et plein d’autres…).
Marché de printemps avec divers exposants.
Concert le soir, repas et buvette. Entrée gratuite.
Lieu centre bourg et ancien stade. .
SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Rue de la mairie Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 69 94 10 51 fiestagerminoise@hotmail.com
English :
Don’t miss the village festival in St Germain sur Moine!
German :
Verpassen Sie nicht das Dorffest in St. Germain sur Moine!
Italiano :
Non perdetevi la festa del villaggio di St Germain sur Moine!
Espanol :
No se pierda la fiesta mayor de St Germain sur Moine
