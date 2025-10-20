Fête villageoise à Saint-germaine-sur-Moine SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Sèvremoine

Fête villageoise à Saint-germaine-sur-Moine SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Sèvremoine dimanche 7 juin 2026.

Fête villageoise à Saint-germaine-sur-Moine

SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Rue de la mairie Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Ne manquez pas la fête villageoise à St Germain sur Moine !

L’association La Fiesta Germinoise vous propose une fête villageoise le 08 juin prochain !

Au programme: Divers jeux paysans (tir à la corde, lancer de paille, course de tracteurs à pédales et plein d’autres…).

Marché de printemps avec divers exposants.

Concert le soir, repas et buvette. Entrée gratuite.

Lieu centre bourg et ancien stade. .

SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Rue de la mairie Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 69 94 10 51 fiestagerminoise@hotmail.com

English :

Don’t miss the village festival in St Germain sur Moine!

German :

Verpassen Sie nicht das Dorffest in St. Germain sur Moine!

Italiano :

Non perdetevi la festa del villaggio di St Germain sur Moine!

Espanol :

No se pierda la fiesta mayor de St Germain sur Moine

L’événement Fête villageoise à Saint-germaine-sur-Moine Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges