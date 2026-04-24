Spectacle Le dompteur de livres Médiathèque Taïga Sèvremoine

Sèvremoine

Spectacle Le dompteur de livres

Médiathèque Taïga 8 rue de la cave Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 10:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez un spectacle vivant, à la fois drôle, sensible et accessible à tous à la médiathèque Taïga à SAint-Germain-sur-Moine.

Un narrateur-aventurier, véritable dompteur de livres, embarque le public dans un voyage imaginaire à travers trois albums jeunesse qu’il met en voix et en scène.

Entre humour, frissons et émotions, ces histoires ont un point commun elles explorent la peur vue par un enfant, et son regard sur le monde des adultes.

Un spectacle vivant, à la fois drôle, sensible et accessible à tous. .

Médiathèque Taïga 8 rue de la cave Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 71 89 bibliotheques@sevremoine.fr

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English :

Discover a lively show that’s funny, sensitive and accessible to all at the Taïga media library in SAint-Germain-sur-Moine.

L’événement Spectacle Le dompteur de livres Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges